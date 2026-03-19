"¿A quién le importa?"
La defensa a ultranza de dos exnúmero uno a Djokovic tras su retirada de Miami: "Es una tontería"
Andy Roddick y Jimmy Connors han respaldado la decisión del serbio de no estar presente en el Masters 1000 tras caer en Indian Wells, mientras sigue vigente su objetivo de ganar su 25º Grand Slam.
La continuidad de Novak Djokovic en el circuito ATP es dudosa. El veterano tenista anunció hace una semana que no participaría en el Masters 1000 de Miami, después de caer ante Jack Draper en los octavos de final de Indian Wells. Su retirada del torneo se debe en gran medida a la acumulación de fatiga y al objetivo de llegar en la mejor forma posible a los Grand Slams.
Su meta de ganar su vigésimo quinto major aún está vigente y el serbio no va a parar de intentarlo hasta que su cuerpo diga basta. Ante su decisión de no estar presente en Miami, muchos han sido quienes han criticado su decisión, asegurando que debería retirarse cuanto antes.
Djokovic cuenta con muchos detractores, pero también con ciertos aliados de renombre como Andy Roddick y Jimmy Connors, exnúmeros uno del mundo y ganadores de Grand Slams, que han salido en su defensa. "Novak se retira de Miami. No es ninguna sorpresa", comentó Roddick en su podcast 'Served with Andy Roddick'.
"Esto es lo que me molesta de esta situación. Ya estaba fuera, fuera. Hubiera sido un milagro que jugara en Miami. Se fue. No va a pasar dos semanas entrenando. No necesita ganar en Miami. Es Novak. ¿A quién le importa?", añade Andy.
Por su parte, Connors ha señalado en el podcast 'The Advantage Connors' que Nole "no tiene que complacer a nadie", ante las exigencias de aficionados al tenis y expertos que afirman que, si no juega cada torneo importante, debería retirarse.
"No me gusta que la gente ande diciendo 'debería renunciar'. Solo hay un tipo que me va a decir que va a renunciar, y ese es él. No se le puede quitar a alguien algo que ama tanto. Su trayectoria lo demuestra, su forma de jugar, cuánto disfruta haciendo lo que hace y cómo sigue esforzándose por mantenerse al nivel que le satisface", agrega el campeón de ocho majors.
Por último, ha resaltado que Djokovic debe complacerse a sí mismo, ya que él es quien lo ha ganado todo y decide pasar más tiempo con su familia. "Tiene que satisfacerse a sí mismo, y si sale de allí sintiendo que ha hecho todo lo que podía, que es lo que hace, y parece que lo hace todos los días, no se puede pedir nada más", concluye Connors.