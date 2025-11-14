La decisión de las Nitto ATP Finals que enfada a Alcaraz: "No es lo mismo jugar..."

Al murciano le molestó, y mucho, el cambio de horario en su partido de semifinales. No se mostró para nada deacuerdo con el hecho de tener menos descanso.

Carlos Alcaraz comenzará 2026 como número uno del mundo. El murciano certificó este hito por segunda vez en su carrera después de vencer a Lorenzo Musetti de manera muy contundente (6-4 y 6-1).

El murciano, con su victoria, aseguró quedarse hasta el año que viene en lo más alto del ranking mundial y cerró la clasificación de Álex de Minaur a la siguiente ronda, de manera fortuita, porque tanto el australiano como Musetti como Taylor Fritz, terminaron la fase de grupos con una victoria.

Sin embargo, el pase a semifinales de Carlitos no ha sido todo lo complaciente que se podía esperar. El murciano ha expresado su rotundo desacuerdo con la decisión de retrasar su encuentro previo a una hipotética final.

"Obviamente, cuanto menos tiempo de recuperación tienes, peor. No digo que sea un gran hándicap en contra, pero no es lo mismo acabar a las 11 y media o 12 e irte a la cama a las dos que irte a la cama a las 11 y hacerlo todo mucho más temprano", aseguró Carlos en rueda de prensa.

Alcaraz, cuyo rival saldrá del enfrentamiento entre Zverev y Auger-Aliassime, insitió en lo importante que es poder recuperarse bien: "El tiempo de recuperación y el tiempo de descanso influye mucho para estar luego en condiciones o en mejores condiciones para el domingo".