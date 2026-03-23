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"Recuerdo que el año pasado..."

El consejo de una leyenda del tenis a Carlos Alcaraz tras caer en Miami: "¡Supongo que funcionó!"

Boris Becker, extenista alemán, ha aconsejado al número uno del mundo tomarse un descanso, al igual que hizo el año pasado, para regresar al circuito con mejor forma.

El consejo de una leyenda del tenis a Carlos Alcaraz tras caer en Miami: "¡Supongo que funcionó!"El consejo de una leyenda del tenis a Carlos Alcaraz tras caer en Miami: "¡Supongo que funcionó!"Getty

Carlos Alcaraz se encuentra en su peor momento desde hace meses. El tenista número uno del mundo ha caído derrotado en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami en poco más de una semana, y su rendimiento está siendo cuestionado.

Alcaraz sufrió en la noche de este domingo frente a Sebastian Korda (3-6, 7-5, 4-6) en un duelo que se decidió en la tercera manga, en la cual el estadounidense estuvo mejor. Carlos llegó a sufrir tanto frente a su rival que, incluso, admitió querer irse a casa en pleno encuentro.

"¡No puedo más! Me quiero ir a casa", le espetó Alcaraz a su entrenador Samuel López durante el segundo set, que luego acabaría llevándose. Pese a sus múltiples intentos de reducir la distancia con Korda, el español acabó sometido a su juego y perdió.

Ante su desesperación, una leyenda del tenis ha salido en su defensa, asegurando que esta situación ya la vivió el año pasado y posteriormente recuperó su mejor estado de forma. "Recuerdo que el año pasado, por estas fechas, Carlos se tomó un descanso y se fue a México con su familia para recargar las pilas... ¡Supongo que funcionó!", ha escrito Boris Becker en su cuenta de X.

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