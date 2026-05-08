El sorprendente once ideal de Ilia Topuria… ¡con dos españoles!

'El Matador' hace su mejor once titular de todos los tiempos donde incluye a su gran amigo Sergio Ramos y a Andrés Iniesta.

Ilia Topuria ya se está preparando para su próximo desafío: la pelea contra Justin Gaethje que se celebrará en los jardines de la Casa Blanca el 14 de junio.

Sin embargo, antes de ese combate, al hispanogeorgiano le han preguntado por otro deporte del que se considera un gran fan: el fútbol.

En un reto de 'ESPN', a Topuria le preguntaron sobre cual sería su once ideal de todos los tiempos.

El luchador no dudó en elegir a su gran amigo Sergio Ramos y a otros jugadores como Messi o Cristiano: "Déjame intentarlo...Buffon como portero. Maldini y Sergio Ramos de centrales, con Cafú en el lateral derecho y Roberto Carlos en el izquierdo".

"En el medio campo diría Iniesta, Zidane y Messi. Por la izquierda elegiría a Kvaratskhelia, después pondría a Cristiano Ronaldo a la derecha y en el medio elegiría a Ronaldo Názario, de Brasil", concluyó Topuria.