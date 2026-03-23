"Tiene un gran futuro por delante"
Si Nadal habla así de ti, estás de enhorabuena: ojo a los elogios de Rafa a Carlos Alcaraz
El manacorí se ha rendido ante el murciano afirmando que "está dando pasos grandes en muy corto espacio de tiempo".
En el palco del Santiago Bernabéu durante el partido que enfrentó este domingo a Real Madrid y Atlético de Madrid hubo un invitado especial: Rafa Nadal.
El balear, madridista reconocido, no se quiso perder el derbi y habló con 'RMTV' de sus impresiones sobre el partido que se acabó llevando el conjunto blanco por 3-2.
Entre otros aspectos, al ganador de 22 Grand Slams le preguntaron por Carlos Alcaraz, y dejó un rosario de elogios que le deben haber sacado una sonrisa al murciano.
"Ha tenido una proyección muy grande estos últimos meses, diría este último año, está dando pasos grandes en muy corto espacio de tiempo, tiene que ir asimilando todo eso, tiene un potencial alto, muy buena intensidad en pista y la realidad es que parece que tiene un gran futuro por delante", señaló.
Mientras se disputaba el derbi, en Miami Carlos Alcaraz se estaba enfrentando a Sebastian Korda. El número 1 del mundo cayó en tres mangas en un Masters 1000 en el que Nadal le veía como el gran favorito.
"No he visto mucho de Miami porque he estado de viaje pero Carlos lleva un año impresionante, lo ha ganado casi todo y en Miami es el máximo favorito", señaló.