Sinner, más cerca del número uno tras la derrota de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Miami

El tenista italiano ha reducido drásticamente su distancia frente a su acérrimo rival, y en la gira europea de arcilla podría arrebatarle el número uno en caso de encadenar títulos.

El puesto número uno de Carlos Alcaraz en el ranking ATP corre peligro. La doble derrota del murciano en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami ha supuesto la pérdida de la ventaja que distanciaba al español de su acérrimo rival, Jannik Sinner.

Pese a que todo apuntaba a que 2026 no iba a ser un buen año para el italiano, tras caer en el Open de Australia y el ATP 500 de Doha, el de San Cándido se ha recuperado notablemente de su "bajón". En cambio, la situación de Alcaraz ha dado un giro de 180 grados.

Todo apuntaba a que su partido ante Daniil Medvedev en Indian Wells fue una simple derrota frente a un rival de gran nivel. Sin embargo, su rendimiento de este pasado domingo contra Sebastian Korda hace peligrar su estatus actual.

Nada más conquistar Doha, Carlos contaba con una renta positiva de más de 3.000 puntos frente a Sinner, y ahora, el italiano tan solo se encuentra a 2.140 puntos del murciano.

Dicha diferencia se ha visto reducida gracias a su triunfo en Indian Wells, el cual le otorgó mil puntos a su registro y, en caso de también proclamarse vencedor en Miami, este podría quedarse a 1.790 puntos del español.

Ahora, en la gira europea de arcilla, Alcaraz deberá mejorar su rendimiento para no perder su puesto en el ranking frente a Sinner, el cual podría recuperar el número uno si encadena varios triunfos en Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma.