La reflexión de Carlos Alcaraz sobre cómo juegan sus rivales contra él: "Tengo que aceptarlo"

El número 1 del mundo, tras caer en Miami, explicó que sus rivales "no tienen la misma presión que al enfrentar a otros jugadores".

"Esto verifica lo que dije en Indian Wells"

Después de perder contra Sebastian Korda en tercera ronda del Masters 1.000 de Miami, Carlos Alcaraz, que estalló en pista, explicó en rueda de prensa cómo siente que sus rivales juegan contra él.

"Siento que en estos partidos mis rivales no tienen la misma presión que al enfrentar a otros jugadores. El nivel al que estaba jugando hasta el 5-4 del segundo set fue increíble", explicó en rueda de prensa.

De hecho, recordó sus palabras de hace dos semanas cuando afirmó que todos sus rivales parecen Roger Federer cuando se enfrentan contra él.

"Esto verifica lo que dije en Indian Wells. Sé que los jugadores van a dar su mejor nivel para intentar ganarme. Tengo que aceptarlo y evitar que pasen derrotas como estas", señaló.

Ahora, toca resetear en Murcia: "Voy a volver a casa con mi familia a descansar. La temporada de tierra está cerca de empezar y tengo que volver a los entrenamientos".