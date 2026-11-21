El ilerdense ha perdido la oportunidad de levantar el título en la 'sprint'. Sin embargo, se le presenta un escenario muy favorable tras el quinto puesto de Martín.

Marc Márquez se ha quedado a poco más de una vuelta de conseguir cerrar la consecución de su décimo título Mundial. A la 'sprint' le quedaban menos de dos vueltas cuando el de Cervera ha perdido el control de su moto y se ha ido al suelo.

Martín, en ese momento, era sexto, resultado que proclamaba automáticamente campeón a Marc si este quedaba tercero. Incluso se podía permitir perder la cuarta posición, salvaguardada durante toda la 'sprint' por su hermano Álex.

Márquez, a pesar de haber perdido una oportunidad inmejorable, lo tiene muy de cara para cerrar el título este domingo. Si queda noveno o mejor será campeón independientemente de lo que hagan Marco Bezzecchi y Jorge Martín.

Si Martín queda segundo, a Marc ya le comienzan a valer todos los resultados que comiencen desde el decimocuarto puesto hacia arriba, es decir, casi solo puntuar. El ilerdense ha reconocido que no ha sido consciente de lo mojado que estaba el asfalto.

Esa ha sido la razón de su caída. Todo después de que Dirección de Carrera mostrara la bandera blanca habilitando que los pilotos pudiera entrar a boxes a cambiar la moto por una con neumáticos de lluvia. Ninguno de los de arriba decidió entrar.

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