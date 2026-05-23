El tenista que critica duramente el dominio de Sinner: "No le voy a poder en un pedestal"

Francis Tiafoe, número 20 del mundo, analiza la complicada situación del circuito y señala a todos aquellos jugadores que se rinden al número uno del mundo.

Jannik Sinner está pasando por encima de todos sus rivales estos últimos meses de competición. El italiano ha ganado los cinco Masters 1.000 que se han disputado este año aprovechando a las mil maravillas la baja de Carlos Alcaraz.

El dominio incontestable de Jannik ha vuelto a generar otro nuevo debate que pone en 'jaque' el rendimiento del resto de jugadores del circuito. Nadie es capaz de derrotarle y eso provoca críticas hacia, sobre todo, los tenistas que más cerca están en el ranking.

Francis Tiafoe es uno de ellos. El estadounidense ocupa el puesto 21 en el ranking aunque hace unos meses alcanzó el top-10 y varias rondas finales de torneos importantes. Tiafoe hace autocrítica y lanza un mensaje duro al resto de tenistas.

Para él, es fundamental que los jugadores se mentalicen de que es posible ganar a Sinner: "Es un jugador increíble, eso está claro, pero tampoco voy a sentarme aquí a ponerlo todavía más en un pedestal. Creo que el resto de jugadores debemos convencernos mentalmente de que es posible ganarle".

"Ahora mismo todos estamos creando una especie de aura alrededor suyo y eso también influye. Por supuesto que está en otra dimensión y haciendo cosas monumentales, pero los mejores jugadores del circuito tienen nivel para competir con él. La clave es conseguir romper esa barrera mental", ha asegurado Tiafoe en declaraciones en rueda de prensa.