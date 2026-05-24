El bonito mensaje de Djokovic con Alcaraz en la previa de Roland Garros: "Carlos, el tenis..."

'Nole', que nunca ha escondido la buena relación que tiene con Carlitos, no duda en mandarle un mensaje de apoyo en el comienzo de un Roland Garros en el que el murciano no estará.

RolandGarros lleva semanas lamentando la baja de su vigente campeón durante dos años seguidos. Carlos Alcaraz no participará en el Abierto de Francia debido a su grave lesión en la muñeca que, además, le hará perderse Wimbledon también.

Están siendo momentos difíciles para el número dos del mundo. Es por ello que Novak Djokovic ha querido mandar un mensaje de apoyo a Carlitos. Ambos tienen una gran relación y se han disputado muchos títulos en los últimos tiempos. El más reciente, el Open de Australia de este 2026.

"Carlos, espero que te recuperes bien, el tenis te extraña, nos vemos pronto, amigo", ha asegurado Novak en unas declaraciones que recoge Eurosport'. El serbio debutará este domingo frente al francés Perricard en el inicio de una nueva andadura en busca de su 'Grand Slam' 25.

Es evidente que, con Carlos fuera de la ecuación, Djokovic solo tiene un obstáculo claro que pueda quitarle opciones de salir campeón, Jannik Sinner. El italiano llega en uno de los mejores momentos de su carrera con cinco Masters 1.000 ganados de manera consecutiva aunque su última derrota en un 'Major' fue obra de Novak.