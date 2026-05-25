Novak Djokovic, sobre ganar Roland Garros: "Si estoy sano y mantengo mi nivel físico..."

El tenista serbio ya está en segunda ronda después de derrotar al francés Giovanni Mpetshi Perricard en cuatro sets, remontando tras perder el primero.

Novak Djokovic sigue adelante en Roland Garros. Derrotó en primera ronda a Giovanni Mpetshi Perricard en cuatro sets: 5-7, 7-5, 6-1 y 6-4. Y cree que puede ser campeón en París, sobre todo ante la ausencia de Carlos Alcaraz.

"No he pensado demasiado en si tengo más posibilidades sin Carlos o no. Porque siento que, si estoy sano y puedo mantener cierto nivel físico durante el torneo, entonces siempre tengo opciones. Está claro que no tendré la misma frescura al inicio que al final del torneo", ha dicho el tenista serbio.

"Pero si consigo mantenerme físicamente bien y seguir avanzando, creo que siempre tengo una gran oportunidad. Lo demostré este año en Australia, donde estuve cerca de ganar otro Grand Slam. Siempre tengo esa creencia cuando entro en pista", explica el ganador de 24 Grand Slams.

Cree que la ausencia de Alcaraz puede ser una importante oportunidad, aunque con el permiso de Jannik Sinner: "Alcaraz es el doble campeón defensor de Roland Garros. Obviamente es una gran baja para el torneo. Pero sinceramente no cambia demasiado mi enfoque. He pasado por momentos difíciles físicamente en los últimos seis u ocho meses. Ese ha sido mi principal foco".

Ha trabajado mucho para llegar al 100%: "Han sido muchas horas en pista intentando perfeccionar mi juego y preparar el cuerpo para estar listo física y tenísticamente para partidos al mejor de cinco sets. No sé si eso será suficiente para todo el torneo, dure lo que dure para mí. Los Grand Slams han sido la prioridad absoluta, especialmente en los últimos años. Siempre intento llegar a mi máximo nivel para rendir bien en los grandes torneos. Tengo muchas ganas de salir a pista y empezar a competir".

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