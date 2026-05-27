"El día de mañana lo pondrán en valor": el sabio consejo de Carlos Alcaraz a los jóvenes

El tenista español ha participado en un acto de la Fundación Princesa de Girona, donde ha compartido con casi 2000 personas una recomendación para que cumplan sus sueños.

Carlos Alcaraz no podrá deleitar a los aficionados del tenis en Roland Garros debido a su lesión en la muñeca derecha. Su notable ausencia se ha hecho notar en el Abierto de Francia por sus rivales y los espectadores, los cuales se han acordado de él en innumerables ocasiones.

Sin embargo, durante su recuperación, el tenista español ha podido agradar a otro tipo de público de una forma alejada del tenis. En concreto, Carlos ha estado presente en un acto de la Fundación Princesa de Girona, junto a su majestad el rey Felipe VI, donde ha tenido la oportunidad de dar un discurso ante más de 1.700 asistentes.

La finalidad de sus palabras era aportar la motivación necesaria al público más joven para que pueda cumplir sus metas. "Yo os digo que penséis en grande, que soñéis en grande, que vayáis a por ello con ilusión", comenzaba así Alcaraz su discurso, alentando a los jóvenes a no ponerse límites.

"Que disfrutéis del proceso, del camino, y que pase lo que pase, se llegue o no se llegue al resultado final, que os quedéis con un camino precioso, con un recorrido muy bonito y que lo recordéis con una sonrisa tremenda, de oreja a oreja", añadió el murciano.

Por último, Alcaraz ha compartido un consejo de sabio que ha aprendido durante sus años como profesional y que le ha ayudado a llegar a la cima. "El consejo que siempre daré a los jóvenes es que tengan paciencia, disfruten del camino, disfruten de lo que están haciendo: el día de mañana lo pondrán en valor y disfrutarán al recordar lo que hicieron", concluyó el tenista su discurso.

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