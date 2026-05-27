El aspecto de Carlos Alcaraz que echa de menos el entrenador de Sinner durante Roland Garros

Darren Cahill, técnico australiano, ha confesado añorar la "alegría, felicidad, sonrisa y creatividad" que aporta el murciano al tenis, sobre todo durante el Abierto de Francia.

Carlos Alcaraz es una de las figuras más destacadas de Roland Garros, incluso sin estar presente. El tenista español es la principal ausencia del Grand Slam francés debido a su lesión en la muñeca derecha, pero continúa siendo recordado por sus principales rivales y seguidores del torneo.

Tan notable está siendo su ausencia, que hasta el entrenador de Jannik Sinner, Darren Cahill, ha confesado echar de menos un aspecto muy representativo del murciano. En concreto, el técnico australiano añora la alegría que aporta Carlos al tenis, y más en el Abierto de Francia.

"Echamos de menos a Carlos, lo queremos de vuelta, el tenis lo necesita. Aporta una alegría, una felicidad, una sonrisa y una creatividad que creo que ni siquiera Roger (Federer), Rafa (Nadal), Novak (Djokovic), Andy (Murray), ninguna de esas antiguas leyendas aportaron al juego", ha comentado Cahill durante una entrevista concedida a 'Tennis Channel'.

De esta forma, el australiano ha mostrado su respeto hacia Carlos, halagando su forma de ser y actuar. "El tenis necesita que vuelva a jugar, todos lo extrañamos", añade Cahill, mostrando su respeto hacia el acérrimo rival de su aprendiz.

Por último, Darren ha señalado que "Carlos y Jannik se tienen un respeto enorme", a pesar de que "no son amigos fuera de la cancha y no salen a cenar juntos", demostrando la buena relación que hay entre ambos.

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