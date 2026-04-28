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"No lo tengo claro..."

Carlos Alcaraz podría perderse Wimbledon tras bajarse de Roland Garros

Álex Corretja y Feliciano López han analizado la lesión del número 2 del mundo y tienen serias dudas de que pueda estar en el tercer Grand Slam del año.

La contundente crítica de un tenista a Carlos Alcaraz por sus quejas sobre el calendarioLa contundente crítica de un tenista a Carlos Alcaraz por sus quejas sobre el calendarioGetty

Tras bajarse primero de Barcelona y posteriormente de Madrid y Roma, Carlos Alcaraz anunció este sábado que tampoco podrá competir en Roland Garros debido a la lesión que sufrió en su muñeca derecha en su debut en el Conde de Godó.

Tres semanas después de la final en París arrancará Wimbledon, donde el murciano defiende final, y hay posibilidades de que tampoco pueda pisar la hierba londinense.

Así lo explicaron Álex Corretja y Feliciano López en la 'Ser', incidiendo ambos en la importancia de no tener prisa con los plazos de recuperación.

"Máxima paciencia, ahora toca pensar en el día a día y dejar que ese tendón se recupere lo mejor posible. No hay que ponerse una fecha para volver, después de un mes y medio veremos cuándo puede volver a entrenar", arrancó el primero.

Es por ello que Corretja no descarta una nueva baja en el tercer 'major' de la temporada: "No tengo claro que pueda llegar a Wimbledon".

Feliciano, por su parte, destacó la importancia de tener una muñeca sana para un tenista: "La muñeca es un tema complicado, un tenista necesita tenerla no al 100, sino al 200%".

"Tiene que tener mucha tranquilidad, es una lesión seria y Carlos tiene una edad en la que no tiene que correr", añadió.

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