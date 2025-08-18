Carlos Alcaraz - Jannik Sinner: horario y dónde ver en TV la final del Masters 1000 de Cincinnati

Tras las finales de Roland Garros y Wimbledon, el español y el italiano se vuelven a ver las caras en una reedición más de la mayor rivalidad que hay actualmente en el tenis.

Carlos Alcaraz quiere sumar un Masters 1000 más a su palmarés de grandes éxitos que atesora con tan solo 22 años. El de El Palmar suma un total de siete títulos de este calibre, pero todavía no ha ganado en el torneo de Ohio.

En 2023 llegó a la final pero sucumbió ante Novak Djokovic. Por otro lado, para Jannik Sinner es la segunda final en este torneo. El italiano venció al francés Terence Atmane por 7-6 y 6-3, mientras que el murciano se deshizo del Alexander Zverev por 6-4 y 6-3 dejando muy buenas sensaciones.

El tenista transalpino buscará revalidar su título enCincinnati. En la pasada edición superó en la gran final al estadounidense Francis Tiafoe. Por su parte, Alcaraz cayó a las primeras de cambio frente al francés Gael Monflis.

Los dos mejores tenistas del momento se vuelven a ver las caras en una gran final. Este año se han enfrentado en tres ocasiones con dos victorias para 'Carlitos'. La primera fue en el Masters 1000 de Roma y en la épica final de Roland Garros. Por su parte, Sinner se cobró su revancha en la última ronda de Wimbledon.

Tras comenzar el pasado 7 de agosto llega la hora de la verdad con el último partido en el torneo de pista dura. La final se celebrará este lunes 18 en el P&G Center Court a partir de las 21:00 hora peninsular española. En TV se podrá ver a través de Movistar.