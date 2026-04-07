Carlos Alcaraz elige a los mejores deportistas en un test: "Soy muy de Fernando Alonso"

Carlos Alcaraz elige a los mejores deportistas en un test y se declara seguidor de Fernando Alonso

El tenista se ha sometido a una entrevista en la que ha tenido que escoger a sus deportistas favoritos de diferentes deportes. En el 'Grand Prix', Carlitos se ha decantado por el bicampeón del mundo.

Carlos Alcaraz es el tenista número uno del mundo y considerado por muchos como el mejor tenista del momento. Actualmente, se encuentra en un leve bajón después de haber caído en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami de forma rápida e inesperada, aunque busca redimirse en Montecarlo.

Este martes comienza su andadura por el célebre torneo en segunda ronda contra Sebastián Baez, pero antes de afrontar el duelo, el murciano se ha sometido a un test de preguntas para 'Eurosport' en el que ha tenido que escoger a los números uno de cada deporte.

En concreto, Alcaraz ha elegido a sus deportistas favoritos en diferentes disciplinas como el fútbol, baloncesto, Fórmula 1 o los Juegos Olímpicos en general. "En el futbol ahora mismo me encanta Mbappé. En el baloncesto, LeBron James o Stephen Curry, pero iría con mi amigo Jimmy Butler", comenta el español durante la entrevista.

A la hora de escoger cuál es su piloto favorito del 'Grand Prix', Carlitos no ha ocultado su fanatismo por su compatriota Fernando Alonso, quien, pese a no estar en su mejor momento, continúa siendo el mejor para el tenista.

"Soy muy de Fernando Alonso. Sé que ahora mismo no está muy bien, pero si tuviese que elegir quién está bien, obviamente, me quedo con Kimi Antonelli. Es el que mejor está, pero tengo gran admiración por Lewis Hamilton", resalta Alcaraz, antes de cerrar el test señalando a Michael Phelps como el deportista número uno de los Juegos Olímpicos.