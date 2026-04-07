Lewis Hamilton se acuerda de sus 'haters': "Los que no tienen mi éxito..."

El piloto inglés de Ferrari se refiere a todos los que hablan mal de él: "No tienen, ni de lejos, mi éxito...".

A Lewis Hamilton le han caído muchos 'palos' desde que se uniera a Ferrari. Su 2025 fue decepcionante. Muy por detrás de Charles Leclerc, su compañero de equipo. Pero ahora que ha logrado su primer podio en domingo vestido de rojo ha aprovechado para pasar facturas a todos sus 'haters'.

En declaraciones a la web de la Fórmula 1, Lewis ha dejado esta contundente frase: "Veo a algunos individuos que no tienen, ni de lejos, mi éxito y que siguen hablando mal de mí. También lo hacen ahora".

"Yo me siento genial por volver, empezar este curso y estar fuerte. Sigo demostrando que tengo lo que se necesita", dice el siete veces campeón de la Fórmula 1, que se está reencontrando con estas nuevas normas en las que la gestión de energía y la electricidad son protagonistas.

Así habla Lewis de este nuevo Ferrari: "Disfruto pilotando este coche. Es un monoplaza en el que tuve un gran papel en el desarrollo en el simulador, y veo cosas que yo pedía. Las veo en el diseño y las siento, y las siento de forma positiva".

Suma 41 puntos y un podio en tres carreras. A ocho de Leclerc, aunque algo más lejos de Kimi Antonelli y de George Russell.

Claramente Lewis ha cambiado su mentalidad con respecto a la pasada temporada. Y ahora siente que puede luchar con el Ferrari. Si desde Maranello mejoran el coche, incluso podría luchar por su ansiado octavo mundial.