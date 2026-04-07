Antes que Alcaraz, Sinner y el 'Big Three': el dato que agranda el primer gran triunfo de Rafa Jódar

El tenista madrileño ha conseguido ganar su primer torneo ATP habiendo disputado menos partidos oficiales que sus compatriotas, Novak Djokovic y Roger Federer. Ahora ostenta el número 57 del ranking.

El tenis español tiene futuro. Más allá de los éxitos cosechados por Carlos Alcaraz en los últimos años y la gloriosa carrera de Rafa Nadal, hay otros dos tenistas españoles que están haciendo grandes sus nombres.

Martín Landaluce hizo historia en el Masters 1000 de Miami al ser el primer tenista del 2006 en llegar a cuartos de final, y ahora Rafa Jódar se ha proclamado campeón de un torneo ATP con la menor cantidad de partidos oficiales disputados. En concreto, el tenista madrileño ganó el ATP 250 de Marrakech habiendo disputado 18 partidos.

Tras su debut como profesional en Melbourne, a sus 19 años, Jódar es el tenista más joven en dominar en el torneo marroquí. Por detrás del de Leganés, se encuentran grandes tenistas como Alcaraz o Jannik Sinner, quienes tuvieron que ganar 27 y 47 partidos, respectivamente, para llevarse su primer ATP.

A su vez, la hazaña de Jódar le sitúa por delante de leyendas del tenis como Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer. Los integrantes del célebre 'Big Three' necesitaron más de 50 encuentros como profesionales para levantar su primer trofeo ATP.

De entre los tres grandes, el tenista serbio fue el más rápido en lograrlo con 53 partidos, frente a los 63 del manacorí y los 98 de Federer. De esta forma, el joven español ha logrado hacer historia al ser uno de los tenistas que más rápido ha conquistado un torneo ATP, y ya ostenta el número 57 del ranking.