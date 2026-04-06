Sinner le pone ojitos a Carlos Alcaraz: "Lo echo de menos"

El italiano espera poder medirse contra el murciano en la final de Montecarlo para reeditar un enfrentamiento que aún no se ha dado en 2026.

Más allá de la exhibición que ambos disputaron en Corea antes del Open de Australia, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner aún no se han enfrentado este 2026.

Mientras que el murciano alzó el primer Grand Slam del año y el ATP 500 de Dubai, el italiano hizo lo propio en Indian Wells y Miami.

Pues bien, en la previa de su debut en el Masters 1000 de Montecarlo, Sinner ha afirmado que espera jugar pronto contra Alcaraz.

"Sí, echo de menos nuestros partidos. Es alguien que me lleva al límite y me empuja a mejorar", ha explicado el de San Cándido.

Eso sí, Jannik es consciente de que sus rivales no se lo pondrán fácil: "Sin embargo, ambos sabemos que si queremos enfrentarnos, los dos tenemos que llegar a la final, y el camino para llegar ahí siempre es muy duro".