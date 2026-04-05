Carlos Alcaraz confirma que jugará el Conde de Godó: "Siento algo especial en Barcelona"

El número 1 del mundo ha asegurado que su intención es disputar toda la gira de tierra desde Montecarlo a Roland Garros, pasando por Barcelona, Madrid y Roma.

Antes de su debut en el Masters 1000 de Montecarlo frente a Stan Wawrinka o Sebastián Báez, Carlos Alcaraz ha comparecido en rueda de prensa.

Tras no ganar en Indian Wells ni Miami, el número 1 del mundo ha confirmado que jugará toda la gira de tierra batida.

Esto supone enlazar el Masters 1000 de Montecarlo (5 al 12 de abril) con el Conde de Godó (13 al 19 de abril), el Mutua Madrid Open (22 de abril al 3 de mayo), el Masters 1000 de Roma (6 al 17 de mayo) y Roland Garros (24 de mayo al 7 de junio).

"Montecarlo, Barcelona, ​​Madrid, Roma… esa es la idea", ha señalado Alcaraz, que defiende título en el Principado, la capital italiana y París.

Lo lógico sería no jugar el Godó, pero Carlitos siente debilidad por ese ATP 500: "Es muy exigente física y mentalmente. La semana en Barcelona es quizás cuando debería descansar, pero Barcelona es un torneo muy importante para mí".

"Siento algo especial allí; ya jugaba allí cuando tenía menos de 14 años, tengo muchos amigos allí, juego en casa, así que siempre es especial", ha explicado.

"Mi plan es cuidar mi cuerpo lo máximo posible durante los partidos y torneos, y jugar toda la temporada en tierra batida", ha zanjado.