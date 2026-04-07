Cantabria y Asturias sufren una oleada de incendios forestales, con 58 incendios activos

Los detalles El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias de Asturias elevó pasadas las 23:00 horas de ayer a situación 1 el nivel de emergencia del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA).

Asturias enfrenta 32 incendios forestales en 14 concejos debido a altas temperaturas, según el SEPA. El consejero Alejandro Calvo elevó el nivel de emergencia a situación 1 del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA) por el riesgo que representan para la población y bienes no forestales. Las condiciones meteorológicas adversas, con temperaturas superiores a 30 grados y vientos del sur, han intensificado la situación. En Cantabria, 26 incendios permanecen activos, concentrados en la zona occidental, con condiciones meteorológicas desfavorables y un incendio particularmente virulento en Lamasón, lo que ha requerido apoyo aéreo adicional.

Asturias registra a primera hora de este martes 32 incendios forestales, cuatro más que la pasada medianoche, en un total de catorce concejos, en una jornada en la que toda la comunidad está en nivel alto, muy alto o extremo por las altas temperaturas, ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

Los focos se localizan en los concejos de Allande, Amieva, Belmonte de Miranda, Cabrales, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Grado, Lena, Morcín, Llanes, Piloña, Ponga, San Martín de Oscos y Tineo.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, elevó pasadas las 23:00 horas de ayer a situación 1 el nivel de emergencia del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA).

Esta situación, la segunda de las cuatro que contempla el plan, está reservada para emergencias derivadas por uno o varios incendios forestales que por su evolución puedan afectar levemente a población y bienes de naturaleza no forestal.

El consejero había activado la fase de emergencia en situación 0 poco antes de las 17:30 horas ante el creciente número de incendios y las condiciones adversas, con temperaturas máximas que este lunes superaron los 30 grados en varios puntos de la comunidad y vientos de componente sur.

Según el índice diario elaborado por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, en la jornada de hoy 55 de los 78 municipios asturianos están en riesgo extremo por fuegos forestales, mientras que 19 lo están en riesgo muy alto y los 4 restantes, en riesgo alto.

La Aemet prevé que las temperaturas máximas se suavicen hoy y se sitúen en torno a los 26 o 27 grados, con vientos flojos y moderados del sur con intervalos fuertes y posibilidad de rachas muy fuertes en zonas elevadas de la Cordillera. Además, espera precipitaciones débiles y moderadas que se extenderán de oeste a este a partir de mediodía, acompañadas de tormentas y que serán más frecuentes e intensas en zonas de la Cordillera.

Veintiséis incendios activos en Cantabria

Por otro lado, veintiséis incendios forestales están activos a primera hora de este martes, 7 de abril en Cantabria, del total de 56 registrados en las últimas 24 horas en la región, donde están participando medios aéreos solicitados al Ministerio para la Transición Ecológica.

El director general de Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, Ángel Serdio, ha dado a conocer a las 6.00 horas, en un audio remitido por el Ejecutivo, la situación de los incendios forestales en la región, que se concentran en la zona occidental de la comunidad. Los incendios afectan sobre todo a los municipios cántabros de Valdáliga, Rionansa, Lamasón, Cabuérniga, Los tojos, Arenas de Iguña y Cieza.

Serdio ha explicado que esta pasada madrugada ha sido "sin duda la más comprometida en lo que va de año en la extinción de incendios forestales". Sobre todo, ha resaltado el incendio de gran virulencia en el pueblo de Cires, del municipio de Lamasón, para el que se solicitó el refuerzo de un helicóptero de la Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF) de Soria.

Ángel Serdio ha reconocido que las condiciones meteorológicas "continúan siendo muy malas y los índices de riesgo permanecen en niveles muy altos en toda la región". "A lo largo del día de hoy se valorará la situación con el objetivo de poder solicitar el apoyo de más medios aéreos por parte del Ministerio (para la Transición Ecológica)", ha concluido.

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