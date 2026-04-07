La apuesta de un piloto de MotoGP sobre el líder del Mundial: "Puede ser sucesor de Valentino Rossi"

Johann Zarco, piloto francés de Honda LCR, asegura que Marco Bezzecchi "puede convertirse en un líder italiano", al igual que lo ha sido Pecco Bagnaia y lo fue 'Il Dottore'.

Marco Bezzecchi es el nombre de moda en MotoGP. El piloto italiano está dominando la categoría reina este año, y ya acumula tres victorias consecutivas en lo que llevamos de Mundial. Con 81 puntos, lidera la clasificación y llega al parón de abril con una gran ventaja frente a sus rivales.

A excepción de su compañero en Aprilia, Jorge Martín, el resto de pilotos tienen más de 20 puntos de diferencia con el de Rimini. Por el momento, todas las apuestas apuntan a que Bezzecchi será el campeón esta temporada, y uno de sus rivales asegura que cuenta con un gran futuro.

"Bezzecchi va a ser conocido por el gran público. Habrá que ver cuánto tiempo dura, pero su nombre va a hacer un ‘boom’ muy pronto, en todo caso a nivel mundial", asegura Johann Zarco, piloto francés de Honda LCR, sobre el piloto italiano.

A su vez, Zarco ve en Bezzecchi la reencarnación de una leyenda italiana de MotoGP: Valentino Rossi. Marco proviene de su academia, al igual que muchos otros pilotos en activo como Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini o Franco Morbidelli, por lo que la influencia de 'Il Dottore' en su estilo de conducción es notable.

"Lo que está haciendo es tan excepcional que puede convertirse en un líder italiano, un sucesor, una continuación de Valentino Rossi, como quizás lo fue en cierta medida Pecco Bagnaia", añade el francés, señalando el potencial que tiene Bezzecchi.