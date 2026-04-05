Fernando Alonso se pone serio: "Soy el mejor en el arte de la paciencia"

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha destacado que lleva "23 años luchando por el Mundial de F1 con coches que ni siquiera están en el Top 4".

A pesar de que ni los peores presagios apuntaran a la realidad que atraviesa actualmente Aston Martin, Fernando Alonso no tira la toalla.

Tras la clasificación del Gran Premio de Japón, en la que volvió a caer en Q1, el asturiano reivindicó que no pierde los nervios a pesar del mal arranque de año.

"Creo que soy el número uno en el arte de la paciencia. Existen pilotos que explotan por tener un coche que no está en el Top 5", señaló en declaraciones a 'Sky Sports F1.

"Llevo 23 años luchando por el Mundial de F1 con coches que ni siquiera están en el Top 4. Y no, la paternidad no va a cambiar nada para mí. Soy el mejor en el arte de la paciencia", reivindicó.

Eso sí, no escondió que el nivel es paupérrimo: "Ahora sabemos dónde estamos y estamos muy atrás. En la F1 no existen milagros, hay que esperar unos meses para que se produzcan cambios".

Sin embargo, puso un ejemplo claro de pronta resurrección: "Lo más impresionante que vimos fue McLaren en 2023, que empezó muy mal y luego estuvo bien al final del año".

"Nuestro sueño consiste en replicar algo similar. También hemos empezado muy mal, pero quizá en la parte final de la temporada acabemos teniendo un coche un poco más competitivo", zanjó.