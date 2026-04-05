Sin gasolina, imaginación: Cuba tira de ingenio y crea un coche a carbón vegetal y una bicitaxi con paneles solares

Los detalles Los cubanos están haciendo frente con lo que tienen ante los apagones y la ausencia de petróleo. "Pensaba que no era de verdad, pero sí lo es", dicen al ver un Fiat funcionando con ese tipo de carburante.

Cuba enfrenta la escasez de combustible con ingenio, adaptándose a las restricciones impuestas por las políticas de Donald Trump. Juan Carlos ha transformado el motor de su Fiat para funcionar con carbón vegetal, un recurso más barato y abundante en la isla. Este cambio ha sorprendido a sus vecinos, quienes se muestran incrédulos ante la innovación. La falta de gasolina ha silenciado las calles de La Habana, haciendo del carbón una solución viable para mantener la movilidad. Además, alternativas como el bicitaxi ecológico, que opera con paneles solares, y el riquimbili, un vehículo artesanal, están ganando popularidad. Para cocinar, utilizan calderos en paneles solares, mientras que ventiladores son impulsados por roedores.

Cuba está tirando de ingenio ante la falta de combustible. Ante la falta de energía. Ante los apagones que día sí y día también afectan a la isla por las restricciones de Donald Trump. De un presidente norteamericano que tiene a La Habana entre ceja y ceja. Porque si no hay petróleo hay más cosas. Entre ellas, el carbón vegetal que están usando para hacer funcionar los coches.

Sí, es lo que ha ideado Juan Carlos, que ha tuneado el motor de su viejo utilitario, un pequeño Fiat, con un carburante mucho más barato y abundante en la isla. "No tiene por qué dañar el motor inmediatamente ni nada", dice.

Sus vecinos, perplejos. "Pensaba que no era de verdad, pero sí que lo es. Lo acabo de ver y me he quedado frío", expresan sorprendidos.

Porque las callas de La Habana se han quedado huérfanas de ruido. Sin gasolina los motores no rugen, y esta opción aparece "como la más cercana": "Nos hace falta tener movilidad".

Además, han sustituido el Cadillac por el bicitaxi ecológico que funciona con paneles solares. Se recarga mientras te mueves, sin gasolina y sin estrés. "Esto vale más que un carro moderno en Cuba", afirman.

También aparece el riquimbili, un vehículo artesanal fabricado pieza a pieza que, dicen "no consume nada". Para cocinar, caldero sobre un panel solar y "a los dos minutos ya está hirviendo".

Más discutibles son, eso sí, los ventiladores que están propulsados por unos incansables roedores.