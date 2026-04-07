El brutal discurso de Button sobre Fernando Alonso: "Competidor máximo, inteligente, duro..."

El motivo por el que Button envidia a Fernando Alonso y Stroll: "Me encantaría trabajar con él"

El embajador de Aston Martin alucina con un Alonso que no se rinde a pesar de los severos problemas que está atravesando su coche con el AMR26.

A los 44 años Fernando Alonso mantiene la motivación intacta. Los que fueron sus rivales en el pasado y los que lo son ahora alucinan. Jenson Button, por ejemplo, le conoce muy bien. Fueron rivales, compañeros y ahora trabajan juntos en el proyecto de Aston Martin - Honda.

El embajador de la escudería verde, en 'AS', recuerda sus primeras batallas: "Conozco a Fernando desde 2001, empezamos a correr juntos. Tuvimos grandes batallas, recuerdo una carrera bastante especial en Hockenheim 2004 todo el tiempo emparejados. Así que tengo grandes recuerdos de correr contra Fernando".

"También de ser su compañero durante dos temporadas. Fueron dos años difíciles, sobre todo el primero. En el segundo había bastante más competitividad, pero lo recuerdo como un periodo de mi vida bastante interesante porque iba a trabajar todos los días junto a Fernando. Tuvimos una bonita pelea entre los dos, en clasificación y carrera. Nunca sumamos muchos puntos, pero batirnos el uno al otro ya estaba bien y era divertido", dice el expiloto inglés.

Y deja una definición brutal sobre el piloto español: "Vi cómo trabaja, cómo es fuera de cámaras, cómo lo dedica todo a las carreras. Es un competidor máximo, inteligente, duro, pero respetuoso. Batir a Fernando con el mismo coche es increíble. No pasa mucho, así que cuando sucede es fantástico".

"Cree en este equipo"

Button ve a Fernando muy motivado a pesar de que el AMR26 no está para ninguna fiesta: "Como piloto puedo decir que es duro empezar una temporada y no ser competitivo. Él cree en este equipo, sabe hasta dónde puede llegar".

"Es la primera vez que Fernando tiene un coche de Adrian Newey y eso también es emocionante, porque Adrian trabaja de una manera muy diferente en comparación con el resto de diseñadores. Es de la vieja escuela, todavía utiliza el papel...", cierra el embajador de la escudería de Silverstone.