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Primera toma de contacto con la arcilla

Horario y dónde ver el debut de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Montecarlo

El número 1 del mundo arrancará su andadura en el Principado midiéndose contra Sebastián Báez.

Carlos AlcarazCarlos AlcarazAgencia EFE

Tras vencer a Stan Wawrinka en dos mangas, Sebastián Báez será el primer rival de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Montecarlo.

El argentino y el murciano se medirán en segunda ronda este martes 7 de abril. Será en el tercer turno de la central, es decir, no antes de las 15:00 horas.

El enfrentamiento entre ambos se podrá ver en directo en España a través de Movistar+.

Alcaraz y Báez se han enfrentado en un total de tres ocasiones y en todas ellas la victoria ha sido para el murciano.

De vencer a Seba, Carlitos podría encontrarse en tercera ronda contra Etcheverry o Dimitrov.

En cuartos de final se otean nombres como los de Bublik, Lehecka o Tabilo, mientras que en semifinales ya se podría la cosa seria con Musetti o De Miñaur en su lado del cuadro. Sinner esperaría hasta la final.

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