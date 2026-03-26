Nolito, la comida y su relación con Luis Enrique: "Llegué a Barcelona con 5 o 6 kilos de más"

El exfutbolista gaditano habla sobre su llegada al Barça B de Luis Enrique en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol, y explica como fue el proceso para bajar de peso.

Nolito aterrizó en la cantera del Barça B de Luis Enrique en 2008. En aquel momento, el principal problema del exfutbolista español era el sobrepeso con el que llegó a la Ciudad Condal. "Yo llegué a Barcelona probablemente con 5 o 6 kilos de más", comentó Nolito, en El Cafelito de Josep Pedrerol.

En ese momento, Luis Enrique puso a régimen al exfutbolista gaditano, quien cuenta como lo vivió: "Me llega el míster y me dice: 'Siéntate ahí, ¿Tu no has hecho nada en verano, no? ¿Te has comido todo en la luna de miel?' Yo le dije que me lo había comido todo la verdad".

"Me dijo: 'Tu triple sesión. A las 7:00 de la mañana solo, a las 10:00 y a las 17:00 con el equipo'. Mi primera sesión era en ayuno y yo no sabía ni lo que era ayuno. Ahí ya claro, ya perdí peso y volaba", añadió Nolito.

Una época en la que circularon muchos rumores sobre como estaba siendo este proceso de pérdida de peso, donde incluso se dijo que Luis Enrique le escondía la comida al exfutbolista de 39 años, algo que este niega rotundamente: "No, eso es mentira. Pero si me enseñó a comer mejor".

"Yo a lo mejor llegaba una tarde y en mi casa me comía un paquete de galletas, o cenando me tomaba una Coca-Cola. Me di cuenta que tenía razón. Me dijo que yo era un Ferrari y que tenía que comer bien", concluyó Nolito.