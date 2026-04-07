El hijo de Ábalos niega ser custodio de los fondos de su padre: "Yo no tengo dinero de nadie. No hablo en clave"

¿Qué ha dicho? El primogénito del exministro de Transportes niega ser "custodio del dinero de nadie" y defiende que ayudó económicamente a su padre cuando se divorció, pero no con el dinero de sus empresas.

Víctor Ábalos, hijo de José Luis Ábalos, ha testificado ante el Tribunal Supremo en el juicio por el caso mascarillas, donde se investiga a su padre y a Koldo García, enfrentándose a posibles penas de hasta 30 años de cárcel, y al empresario Víctor de Aldama, para quien se solicitan siete años de prisión. Víctor Ábalos negó ser el "custodio" de su padre, tener un teléfono encriptado o hablar en clave, refutando las acusaciones de la UCO. Afirmó que las referencias a "café" aludían a café colombiano, no a comunicaciones secretas. Subrayó que cualquier dinero dado a su padre proviene de sus ingresos, y denunció haber sido señalado injustamente por la UCO y los medios.

Víctor Ábalos, hijo de José Luis Ábalos, ha declarado ante el Tribunal Supremo como parte del juicio por el caso mascarillas en el que se investiga a su padre, a Koldo García, que afrontan peticiones de hasta 30 años de cárcel. También se investiga al empresario Víctor de Aldama, para quien la fiscalía pide siete años de prisión.

Ante el juez, el primogénito del exministro de Transportes ha negado ser el "custodio" de su padre, así como "hablar en clave" o "tener un teléfono encriptado". Esta afirmación respondía a la pregunta del abogado de si contaba con un dispositivo encriptado para hablar con Koldo García Izaguirre, algo que ha negado. En su pregunta se hacía eco del informe de la UCO en el que Koldo le plantea la necesidad de que una conversación determinada se mantuviera a través de un sistema secreto distinto del telefónico. "Le dice 'café, por favor', que es una terminología que empleaban en la trama para referirse a los métodos seguros", explicaba el letrado.

La respuesta de Ábalos ha sido negar la mayor y explicar que cuando hablaban de café, lo hacían de "café originario de Colombia". "Ni hablo en clave ni he tenido un teléfono encriptado, como dice usted, ni vamos, cuando se refiere a café, es café originario de Colombia, es decir, de mis viajes a Colombia. Koldo y otras personas me encargaban café como otras cosas, y se refiere simplemente a eso", asevera.

En su declaración, Víctor Ábalos ha negado ser "custodio" del "dinero de nadie". "Yo todo lo que le he dado a mi padre es de mis ingresos", ha defendido en su declaración. "La situación de toda la familia es lamentable. He tenido una complicada situación profesional por todo esto y por eso he tenido que hacer apariciones televisivas. Estoy para lo que necesite mi padre", añade.

Víctor Ábalos también ha denunciado ser "señalado por la UCO, por medios de comunicación y por políticos", lamentando que se haya "expuesto" por querer "ayudar" a su padre. Es falso todo, yo no le doy dinero a mi padre, dinero de empresas de Colombia. En el caso de que le diera dinero, sería mío. No existe pago de ningún tipo", ha insistido.

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