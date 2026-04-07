Última hora del juicio a Ábalos, Koldo y Aldama, en directo: arranca la sesión con el hijo y la exnovia del exministro

Comienzan a verse las primeras llegadas al Supremo Todo listo en el Supremo para que en apenas treinta minutos comience el juicio por el caso mascarillas. Ya se han visto las primeras llegadas de algunos de los abogados. Entre ellos, el que ejerce la acusación popular, el abogado del PP Alberto Durán. Compartir en X

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Máxima expectación para la vista, que comienza a las 10:00 horas La vista comenzará con las objeciones plantadas por las defensas que ya fueron formuladas en la vista previa al inicio del juico. Sus peticiones de nulidad han sido hasta ahora rechazadas, por lo que la celebración del juicio se da por descontada. Sin embargo, el incidente de nulidad promovido por Koldo García sigue vivo y podrán ser esgrimidas por las defensas si consideran que se está causando perjuicio a sus representados y serán resueltas más adelante por el tribunal. Compartir en X

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El hijo de Ábalos y la exnovia del exministro, protagonistas de la sesión de hoy La jornada de hoy estará protagonizada por once testigos, entre ellos el hijo del exministro, Víctor Ábalos, y el hermano de Koldo García, Joseba, quien el fiscal cree que fue a la República Dominicana a recoger dinero de comisiones para el exministro y su asesor. También está citada Jéssica Rodríguez, que fue pareja de Ábalos y cuya contratación en dos empresas públicas centra parte de la acusación, al considerar el fiscal que el exministro promovió su fichaje, pese a que nunca "desempeñó tarea alguna". Buena parte de la sesión estará centrada en estas contrataciones, sobre las que serán preguntados varios trabajadores de estas empresas, como quien fue jefa de Jéssica Rodríguez. La expareja de Ábalos deberá responder asimismo sobre el periodo en el que vivió en un piso de Plaza de España, en Madrid, cuyo alquiler sufragaba -según la investigación- un socio de Aldama, Luis Alberto Escolano, también citado. El pago de estas rentas figura entre las presuntas mordidas que el fiscal atribuye a Ábalos. El último en declarar será el conductor que llevó a la empresaria Carmen Pano -investigada por un fraude millonario de hidrocarburos- a la sede del PSOE para que esta efectuase, siempre según su versión, la primera entrega de 90.000 euros que dice haber llevado. Compartir en X

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Calendario de las sesiones del juicio en el Supremo El tribunal, formado por siete magistrados, estableció que el juicio se celebrará en sesiones de mañana y tarde los días 7, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de abril. Durante su desarrollo se producirá el testimonio de más de 70 testigos. Entre ellos están la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, presidentes autonómicos de Baleares y Canarias, respectivamente en el momento de los hechos. Ambos pidieron declarar por escrito en el juicio y el tribunal lo ha aceptado. Compartir en X

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Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo La Fiscalía Anticorrupción pide para el exministro una pena de 24 años de cárcel y para su asesor solicita 19 años y medio por los delitos de cohecho, organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, por su presunta implicación en el cobro de mordidas a cambio de contratos con la Administración, a través de la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama. En cambio, Anticorrupción solo pide para el empresario siete años de cárcel en compensación por su colaboración para esclarecer el caso. Por su parte, la acusación popular dirigida por el PP eleva la petición de cárcel a 30 años para Ábalos y García, mientras que para el empresario mantiene una solicitud de siete años de pena. Alfonso Pérez Medina Compartir en X

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