Carlos Alcaraz, en la diana de un mítico entrenador: ojo a la crítica por saltarse algunos torneos

Patrick Mouratoglou, exentrenador de Serena Williams, considera que el murciano debe tener la "responsabilidad" de encontrar un "equilibrio" entre los torneos que puede saltarse y los que debe jugar.

Antes de regresar a las pistas en el US Open después de pasar cuatro meses y medio lesionado, Carlos Alcaraz aseguró en rueda de prensa que de cara al futuro se perderá diversos torneos para así dosificar su cuerpo y llegar en plenas condiciones al tramo final de temporada.

Esta decisión ha deparado todo tipo de opiniones y una de las más contundentes ha sido la de Patrick Mouratoglou, exentrenador de Serena Williams.

En declaraciones publicadas en su perfil de 'Linkedin', el francés ha señalado que el murciano, dada su juventud, no debería pensar ahora en descansar.

"Carlos dijo que hay demasiados torneos y que quiere centrarse en los más importantes. Tiene 22 años. Cuando tienes 22 años, juegas. Hay momentos en que no le apetece, lo entiendo, y es importante que lo afronte, porque Carlos es Carlos cuando está inspirado", ha arrancado.

Es por ello que considera que debe tener la "responsabilidad" de encontrar un "equilibrio" entre los torneos que puede saltarse y los que debe jugar

"Inspirado, probablemente sea el mejor jugador del mundo, y esa ilusión debe mantenerse viva durante toda la temporada. Pero también necesita partidos. Para seguir desarrollando su tenis y llegar físicamente preparado a un Grand Slam. Los suficientes para estar listo, no tantos como para llegar sin energía. Ese equilibrio es delicado, y es su responsabilidad encontrarlo", ha apuntado.

"Nadie puede culparlo por lo del US Open: estaba lesionado. Lo que venga después es una decisión que debe tomar. No sé qué tan motivado esté para ir a Asia, pero creo que necesita partidos. Después de este US Open, es importante que siga jugando. No digo que deba jugar todas las semanas, pero al menos los grandes torneos. Me gustaría verlo jugar al menos dos torneos en Asia y dos en pista cubierta antes de que termine la temporada, y debería aspirar a ganarlos", ha añadido.

Por último, Mouratoglou ha destacado cuál debe ser el objetivo de Alcaraz en lo que resta de temporada, y para el que debe llegar con cierto rodaje de la gira asiática.

"También hay un título que nunca ha ganado: las Finales ATP, donde se reúnen los ocho mejores jugadores del mundo. Después de tantos meses de ausencia, esa es precisamente la ambición que quiero ver", ha zanjado.