¿Se sienta Zverev en la mesa de Carlos Alcaraz y Sinner? Atención a lo que apunta Toni Nadal

El tío y exentrenador de Rafa Nadal ha asegurado que las victorias en Roland Garros y US Open le insuflarán un nuevo ánimo de cara a enfrentarse contra el murciano y el italiano.

Casualidad o no, la eclosión de Alexander Zverev en este 2026 ha venido devenida de las lesiones de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner y ha ocurrido justo después de ponerse en manos de Toni Nadal.

Hace poco más de un año, el ahora vigente campeón de Roland Garros y US Open estuvo varios días en la Academia Rafael Nadal recibido consejos y entrenado junto al balear.

Pues bien, en declaraciones a 'El País', Toni se ha rendido ante el alemán después de su victoria en Nueva York.

Para el exentrenador de Rafa, Sascha es "un jugador diferente" que "se atenazaba" en los momentos de presión, pero que ahora está en "su mejor versión".

La gran pregunta que se hace el mundo del tenis es si ya se sienta en la mesa de Carlos Alcaraz y Sinner, y si podrá hacerles frente cuando ambos recuperen su mejor forma.

Para Toni, ese día está cada vez más cerca, pero aún no ha llegado: "Esta victoria es un nuevo impulso en la carrera de Zverev, y creo que le acercará todavía más a sus dos máximos rivales: Alcaraz y Sinner".