Ahora

"Creo que le acercará todavía más..."

¿Se sienta Zverev en la mesa de Carlos Alcaraz y Sinner? Atención a lo que apunta Toni Nadal

El tío y exentrenador de Rafa Nadal ha asegurado que las victorias en Roland Garros y US Open le insuflarán un nuevo ánimo de cara a enfrentarse contra el murciano y el italiano.

Alexander Zverev, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner Alexander Zverev, Carlos Alcaraz y Jannik SinnerGetty

Casualidad o no, la eclosión de Alexander Zverev en este 2026 ha venido devenida de las lesiones de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner y ha ocurrido justo después de ponerse en manos de Toni Nadal.

Hace poco más de un año, el ahora vigente campeón de Roland Garros y US Open estuvo varios días en la Academia Rafael Nadal recibido consejos y entrenado junto al balear.

Pues bien, en declaraciones a 'El País', Toni se ha rendido ante el alemán después de su victoria en Nueva York.

Para el exentrenador de Rafa, Sascha es "un jugador diferente" que "se atenazaba" en los momentos de presión, pero que ahora está en "su mejor versión".

La gran pregunta que se hace el mundo del tenis es si ya se sienta en la mesa de Carlos Alcaraz y Sinner, y si podrá hacerles frente cuando ambos recuperen su mejor forma.

Para Toni, ese día está cada vez más cerca, pero aún no ha llegado: "Esta victoria es un nuevo impulso en la carrera de Zverev, y creo que le acercará todavía más a sus dos máximos rivales: Alcaraz y Sinner".

Las 6 de laSexta

  1. Luis Alberto Martos, el cirujano que destapó la "manipulación" de las listas de espera en el Ramón y Cajal, apunta a "criterios políticos o económicos"
  2. Sánchez niega el "bulo" del chantaje de Marruecos y pide "paciencia" hasta "final de año" para "estabilizar" la crisis de Ceuta
  3. El Supremo rechaza levantar la orden de detención a Puigdemont hasta que no se pronuncie el Constitucional
  4. Trump ignora los avisos sobre IA porque a lo que teme es a China: este es el poder que ganará quien resulte líder en esta carrera
  5. El 7% de la población de Babilafuente (Salamanca), en riesgo de desahucio: ¿quién protege a quien cumple?
  6. Claves del asesinato a la estudiante española de intercambio en México: por qué se investiga como feminicidio y las posibles hipótesis