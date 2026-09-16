El equipo de Valentino Rossi agacha la cabeza: "Marc Márquez está callando a todos"

Fabio Di Giannantonio, piloto del VR46, ha ensalzado el trabajo del ilerdense en un Mundial en el que no ve que ni Aprilia ni Ducati tengan una ventaja clara en ciertos circuitos.

Tras el Gran Premio de San Marino en el circuito de Misano, a Fabio Di Giannantonio le preguntaron si es cierto eso de que en función de a qué circuito lleguen, Aprilia o Ducati están por encima del resto.

El piloto del VR46 fue tajante al respecto: "En mi opinión, buscar las pistas más favorables para Ducati o Aprilia es algo que queréis sobre todo vosotros, los periodistas, igual que antes oía hablar de pistas Honda o pistas Yamaha".

De hecho, incidió en que la clave está en el trabajo del piloto durante el fin de semana y no en el potencial de la moto-

"Hay pilotos increíbles en ambas marcas, y gana quien hace el mejor trabajo, esa es la verdad", señaló en declaraciones que publica 'Motorsport'.

Y en ese punto, el pupilo de Valentino Rossi ve a un piloto que está muy por encima del resto: Marc Márquez.

"Aprilia está haciendo un gran trabajo y ha hecho grandes cosas en algunas pistas, pero la verdad es que Márquez está haciendo callar a todos. Depende de cómo trabajes en la moto", zanjó.