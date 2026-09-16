Iñaki López responde a los "odiadores" e "idiotas" que propagan racismo tras la polémica de Vinicius, Mbappé y Konaté con la camiseta de Ceuta

El presentador de Más Vale Tarde considera que "la crisis de Ceuta está disparando el racismo en España, un país que siempre se ha tenido por tolerante, hasta que vienen unos negros y nos llevan la contraria". Repasa mensajes que hablan de "afro-musulmanes" o "Morolandia".

Este miércoles, Iñaki López ha dedicado su discurso de apertura en "Más Vale Tarde" a la polémica generada por tres jugadores del Real Madrid, Mbappé, Vinicius y Konaté, quienes evitaron lucir una camiseta con un mensaje de apoyo a Ceuta. López subraya que, aunque no se conocen los motivos de los futbolistas, es injusto juzgarlos sin explicaciones. El presentador destaca el racismo desatado en redes sociales, con usuarios que justifican el gesto por el color de piel de los jugadores. López denuncia mensajes racistas y bulos, como que los jugadores no son europeos o que son afro-musulmanes, y critica la creciente xenofobia en España.

Este miércoles, Iñaki López ha decidido dedicar su discurso de apertura a "una de las imágenes del día". La de "tres jugadores del Real Madrid, muy señeros como son Mbappé, Vinicius y Konaté, que evitan lucir una camiseta con un mensaje de apoyo a Ceuta". Una acción de la que desconocemos la razón, por qué salieron al campo con la camiseta remangada, ya que ellos no lo han aclarado. "Gustará más o menos, pero hasta que no expliquen sus motivos, sería injusto valorarlos", considera el presentador de Más Vale Tarde.

Porque a Iñaki le parece importante "analizar el racismo que este gesto ha desatado en las redes sociales". "Vamos a ver varios ejemplos y van ustedes a alucinar", ha asegurado para mostrar cómo "muchos usuarios no tenían claro por qué protestaban los futbolistas", asegurando que lo han hecho "porque los tres son negros".

Es el caso de un usuario en X, que no ha dudado en publicar que "si protestan es porque no son europeos, son de 'Morolandia'". Un mensaje racista y que, además, es un bulo. No son africanos. De hecho, dos de ellos son franceses de nacimiento; ni siquiera son marroquíes de origen. Eso, sin olvidar que Vinicius es brasileño.

Otro "odiador", como lo ha definido Iñaki López, explica el gesto diciendo que los tres jugadores son "afro-musulmanes". Otra "mentira, no solo porque no son africanos, sino porque además Vinicius es católico, aunque sea negro. Ya ves tú", ha tenido que aclarar el periodista.

Sin olvidar a "este otro idiota", que asegura que el problema es tener migrantes en equipos españoles, "migrantes como Nico Williams o Lamine Yamal, que han hecho a España campeona del mundo por segunda vez este mismo verano".

Demasiados mensajes de amenazas y odio que inundan las redes sociales y por lo que el presentador de MVT ha querido mandar un mensaje: "La crisis de Ceuta está disparando el racismo en España, un país que siempre se ha tenido por tolerante, hasta que vienen unos negros y nos llevan la contraria".

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