Carlos Alcaraz reta a la ATP con una decisión que puede marcar un antes y un después

El número 3 del mundo, que ya está en tercera ronda del US Open, anunció que en el futuro se tomará "descansos de uno o dos meses" ya que "es imposible jugar todo".

Tras vencer con solvencia a Roman Safiullin en su debut en el US Open, Carlos Alcaraz ya está en tercera ronda del último Grand Slam del año después de remontar ante Jaime Faria (4-6, 6-0, 6-3, 6-2) en la sesión nocturna de la central neoyorquina.

Ya en rueda de prensa, tras asegurar que se encuentra bien físicamente, el murciano se puso serio y anunció que tomará medidas a partir de ahora para cuidar su cuerpo.

¿Cómo? Perdiéndose torneos y ganando semanas de descanso: "Tuve un parón más largo de lo que quería, siendo sincero. Pero viendo lo apretado que está el calendario, obviamente no quería tener este descanso por una lesión. Sin embargo, en el futuro voy a tomar algunos descansos, algunos parones largos. Quizás no cuatro meses, pero sí uno o dos meses, perdiéndome algunos torneos, porque es imposible jugar todos".

El número 3 del mundo, probablemente el jugador más mediático actualmente, señaló directamente a la ATP por cargar en exceso el calendario.

"Creo que están añadiendo más torneos importantes. De alguna manera nos están obligando a jugar. Puedes decir que no, que puedes mantener uno o dos, que puedes decidir tu calendario, pero hay algunos Masters 1000, algunos Grand Slams, y si tenemos que jugar todos los torneos obligatorios que la ATP nos exige, estamos fuera compitiendo unas 40 semanas", señaló.

De hecho, Alcaraz considera que si no se cambia la dinámica de torneos, cada vez habrá más lesiones como la suya.

"Eso es imposible, y estamos viendo a muchos jugadores lesionarse, a muchos jugadores cansarse. Si no hacen algo al respecto, vamos a ver todavía más casos en el futuro. Pero para mí, tomar este descanso por una lesión no fue algo positivo, pero lo que quiero decir es que en el futuro voy a tomar algunos descansos y me perderé algunos torneos, seguro", zanjó.