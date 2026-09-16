Ferrero vuelve a entrenar... pero no dice a quién: ¿Sinner?, ¿Jódar?, ¿sorpresa con Alcaraz?

El valenciano ha anunciado que todo apunta a que volverá al circuito en 2027, pero aún no puede decir de la mano de qué tenista.

10 meses después de anunciar su ruptura con Carlos Alcaraz tras siete años trabajando juntos, Juan Carlos Ferrero ha anunciado que volverá al circuito.

Lo hizo durante la previa del Elche - Real Madrid en 'Movistar+': "Estoy preparando un poco lo que viene el año que viene".

"Todavía no os puedo revelar, pero creo que volveré al circuito. Todavía no os puedo decir con quién", añadió el valenciano en un anuncio lleno de secretismos.

Ferrero ha estado este 2026 alejado del mundo del tenis y se ha centrado en el golf, pero su amor por la raqueta ha dejado el luto de la ruptura con el murciano en un año.

Ahora la gran duda es con quién volverá. Las opción más lógicas podrían ser la de Rafa Jódar, que solo cuenta con su padre en el box, o la de Jannik Sinner, sobre quién ya habló maravillas hace unos meses. Volver con Carlos Alcaraz es más utópico... pero cosas más raras se han visto.