Louzán anuncia la renovación de Luis de la Fuente hasta 2030

El entrenador de la Selección Española, Luis de la Fuente, durante la celebración este lunes en la plaza de Cibeles tras su triunfo en el Mundial ante Argentina.

El contrato del seleccionador vencía en 2028, pero el presidente de la RFEF ha comunicado que seguirán vinculados al menos hasta el Mundial de 2030.

Este miércoles, en el evento World Football Summit, Rafael Louzán ha anunciado la renovación de Luis de la Fuente hasta 2030.

"Estamos rematando el acuerdo para que esté con nosotros unos cuantos años más", ha señalado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Tenemos al mejor seleccionador de la historia, le avalan los resultados", ha añadido el dirigente gallego.

El contrato del riojano vencía en 2028 con la Eurocopa, pero este se prolongará al menos hasta 2030 con el Mundial que albergarán España, Portugal y Marruecos.

De la Fuente, campeón de la Nations League de 2023, la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026, recibirá una importante subida salarial que le situará como uno de los entrenadores mejor pagados.

El anuncio llega dos días antes de que dé la primera lista de la España campeona del mundo para la Nations League.

La Selección jugará cuatro partidos: frente a Inglaterra el sábado 26 en Wembley, contra Croacia el martes 29 en el Sánchez-Pizjuán, ante República Checa el sábado 3 de octubre en el Carlos Tartiere y de nuevo frente a Croacia el martes 6 de octubre en el estadio Poljud de Split.