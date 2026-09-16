Louzán ve "clarísimo" que la final del Mundial 2030 será en España y no en Marruecos

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha anunciado la visita de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, este otoño para bordar detalles sobre el Mundial.

En el World Football Summit, además de anunciar la renovación de Luis de la Fuente como seleccionador nacional, Rafael Louzán ha dado por hecho que España albergará la final del Mundial de 2030.

"Los datos nos avalan y los argumentos, también (...) Está clarísimo que España tiene que ser la final (...) España es garantía de éxito, no hay que dudar", ha afirmado.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) también ha afirmado que mantendrá "una larga conversación" con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, cuando visite nuestro país este otoño.

Louzán, recordando que España albergará finales de Champions en el Metropolitano, en 2027, y en el Camp Nou, en 2028, ha incidido en que el país es "el epicentro mundial" del fútbol.

"Ya empezó la cuenta atrás del Mundial y España está empeñada en que sea el mejor de la historia. Debemos ocuparnos de todo eso, la cuenta atrás ha empezado (...) Queremos conocer de parte de FIFA qué sentimiento hay porque es un Mundial complejo", ha señalado.

El presidente de la RFEF, eso sí, pide "tranquilidad" y "no entrar en la disputa" después de que Fouzi Lekjaa, su homólogo en Marruecos, asegurara la semana pasada que el Gran Estadio Hassan II de Casablanca tendrá la final del Mundial 2030.

"España es doble campeona del mundo, tiene los mejores clubes, la mejor liga y no debe ofrecer ninguna duda de que después del Mundial de 1982 y con el 55 por ciento del peso en el de 2030 por número de sedes y lo que aporta económicamente, está clarísimo que España tiene que ser la final. Y también valorar que lo hacemos muy bien en la organización de grandes eventos", ha zanjado.