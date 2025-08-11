Ahora

Tras su debut en Cincinnati

Carlos Alcaraz desvela su plan para la gira estadounidense: "Quiero hacer sufrir..."

El murciano sufrió para debutar con victoria en el Masters 1.000 de Cincinnati aunque, tras el encuentro, aseguró que tienen claro lo que hay que hacer para conseguir triunfa en la gira americana.

Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz Getty

Carlos Alcaraz ya ha debutado en el Masters 1.000 de Cincinnati. El murciano ha vuelto a las pistas por primera vez tras su derrota en Wimbledon ante Jannik Sinner. Carlitos solventó el encuentro de segunda ronda ante Damir Džumhur con algo de sufrimiento.

Alcaraz comenzó el encuentro con mucho dominio y pronto se apuntó el primer set con un contundente 6-1. Sin embargo, Carlitos bajó el ritmo y eso lo aprovechó el bosnio para igualar el partido de manera inesperada. El murciano se volvió a enchufar en la tercera manga y cerró el encuentro con un 6-3, no sin antes haber sufrido.

Alcaraz aseguró tras el encuentro que es consciente que en la gira americana las condiciones son muy cambiantes con respecto a las giras de tierra y hierba. Es por ello, que Carlitos revela el plan de cómo debe desarrollar su juego en una superficie tan rápida: "Me gustaría seguir jugando muy agresivo".

"Las condiciones son muy rápidas, así que si estás en disposición de atacar pronto, todo se vuelve mucho mejor. Me gustaría hacer sufrir a mis oponentes, seguir sintiéndome mejor. Este torneo es fantástico, la gente es fenomenal, me gustaría jugar más partidos aquí y seguir sintiéndome mejor día tras día", reconoció Carlos en rueda de prensa.

El murciano superó un partido trampa y jugará la tercera ronda del Masters 1.000 de Cincinnati este martes ante el serbio Hamad Medjedovic, número 72 del mundo.

