Las cuentas de Carlos Alcaraz para superar a Jannik Sinner y ser el número 1 del mundo en 2025

El tenista italiano parte con mucha ventaja pero el murciano puede protagonizar una remontada increíble gracias a los resultados que ambos cosecharon durante el último tramo de la temporada pasada.

Jannik Sinner lidera con holgura la carrera por ser el número 1 del mundo en este 2025. Sin embargo, ha comenzado una gira americana en la que el italiano tiene pocos puntos que ganar y muchos que perder. Todo lo contario ocurre con Carlos Alcaraz. Un rendimiento de ensueño para el murciano en los torneos que se avecinan podría abrirle las puertas del 'sorpasso' al trono del tenis.

La competencia arranca, después de que ambos protagonistas se ausentaran de la primera cita en Toronto, con JannikSinner como número 1 del mundo con 12.030 puntos y Carlos Alcaraz como número 2 con 8.590 puntos.

Por tanto, el murciano tendría que recortar3.440 puntos para alcanzar al italiano, una auténtica hazaña que, matemáticamente, es posible.

Jannik Sinner rozó la perfección durante estos torneos la temporada pasada y se alzó con el título en los Másters 1000 de Cincinnati y Shanghái. Además, coronó en el US Open y el único campeonato que no logró ganar fue el ATP 500 de Beijing donde cayó derrotado por Carlos Alcaraz en la final y sumó 330 puntos.

Estos resultados colocan al de San Cándido en una posición en la que, como máximo, sumaría 170 puntos a su marcador actual en el excepcional caso de que vuelva a ser campeón de todo y consiga redimirse en Beijing.

Por su parte, Carlos Alcaraz se convierte en el aspirante perfecto. El murciano tuvo un rendimiento muy por debajo de las expectativas que genera durante su anterior participación y el único torneo en el que defiende título es Beijing, el torneo de menor magnitud de la gira.

En Cincinnati cayó en segunda ronda y sumó 10 puntos mientras que en Shanghái perdió en cuartos de final y acumuló 200 puntos. Por tanto, el murciano sumó 210 puntos en los Masters 1000.

El último Grand Slam del año, el US Open, tampoco fue el lugar donde Alcaraz mejoró su nivel de tenis y terminó eliminado en la segunda ronda para obtener un total de 50 puntos.

Por tanto, una actuación inmaculada de el de El Palmar durante la gira que se avecina le haría sumar 3.740 puntos. Una cifra suficiente para adelantar a Sinner en el ránking ATP.