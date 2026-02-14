El fuerte temporal de viento deja árboles caídos, vehículos aplastados y carreteras cortadas por toda España

Los detalles El fuerte temporal de viento golpea a varias zonas de España y deja un reguero de incidencias. Árboles caídos, vehículos dañados y cortes en carreteras marcan una jornada complicada, con bomberos trabajando sin descanso para evitar daños mayores.

El temporal que azota España está generando situaciones inusuales, destacando el fuerte viento como protagonista. En Vinaròs, Castellón, las carpas luchan contra las rachas, mientras que una valla de un polideportivo amenaza con volar. Los bomberos en Castellón recogen escombros en una azotea. En Valencia, un coche ha sido destruido por la caída de una palmera. En Tarragona, las rachas huracanadas han volcado un camión en la AP-7. Un autobús en su ruta ha visto su techo hundido por un árbol, sin heridos. En Murcia, un árbol cayó sobre un poste de luz, obstruyendo la vía. En Madrid, los bomberos talan ramas para prevenir accidentes. España enfrenta un temporal severo con múltiples incidencias.

Los coches tampoco se han librado de los efectos de la borrasca, como este en Valencia, totalmente destruido tras el desplome de una palmera. En algunas zonas del país, como Tarragona, que se encuentra en aviso por viento, se han registrado rachas huracanadas. Estas rachas han llegado a tumbar un camión en mitad de la AP-7, a la altura de Vandellós.

Otro de los sucesos provocados por el viento ha sido el de este autobús: su techo se ha hundido tras caerle un árbol encima mientras hacía su trayecto. Por suerte, no ha habido heridos. Jornada complicada también en Murcia, donde un árbol ha caído sobre un poste de luz, invadiendo por completo la vía e impidiendo el paso de los coches.

Mientras tanto, en la Comunidad de Madrid, los equipos de bomberos trabajan sin descanso talando ramas para evitar que caigan sobre casas, coches o personas. Un suceso de este tipo ha ocurrido en Alcorcón, donde un árbol ha caído sobre un coche. Sin duda, España vive un fuerte temporal que está dejando un reguero de incidencias por todo el país.

