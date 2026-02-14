Primer éxito para Rufián y Delgado: las entradas para su primer acto público se agotan en solo cuatro minutos

Los detalles En un principio iba a ser de acceso libre hasta completar aforo, pero facilitaron un enlace con entradas gratuitas para evitar que acabaran personas en la calle y su disponibilidad se ha completado en menos de cinco minutos.

Como si de estrellas del pop se tratara, Gabriel Rufián y Emilio Delgado sacaron un cartel anunciando el debate que da comienzo a la gira que pretende unir a la izquierda.

"Nunca un acto tuvo tanta repercusión creo, oye bienvenido sea", decía el portavoz de ERC en el Congreso esta semana. Y tanta ha sido la expectación, las preguntas incesantes y el interés por acudir que eso de entrada libre hasta completar aforo se ha tenido que cancelar.

El coportavoz de Más Madrid en la Asamblea ha explicado en sus redes sociales que existe una preocupación de "encontrarnos allí con mucha gente que no tenga entrada con el consiguiente malestar".

Este mismo sábado se habilitó un enlace con entradas gratuitas para evitar que haya personas en la calle, pero se han evaporado porque ha sido en cuestión de cuatro minutos lo que han tardado en completar el aforo del teatro Galileo Galilei en Madrid y Delgado ha salido a agradecer el apoyo ante una situación "abrumadora".

Todo para escuchar una charla informal, una discusión ideológica, moderada por Sarah Santaolalla y centrada en las encrucijadas que debe afrontar la izquierda que se celebrará este próximo miércoles. "Sobre cómo está el patio para que todo el mundo nos entienda y qué se podría hacer al respecto", detallaba en Al Rojo Vivo el miembro de Más Madrid.

Porque históricamente la unión ha sido prácticamente imposible. Para Rufián falta autocrítica: "Que se haga para que la gente huérfana de izquierdas en este país tenga un sitio al que votar".

Algo que guste o no al resto de formaciones es ya una realidad. Porque este movimiento del portavoz de Esquerra ya está empezando a dar sus primeros pasos a nivel nacional.

