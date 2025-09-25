Ahora

"A veces, me duele"

Al borde de las lágrimas: atención al tremendo susto de Carlos Alcaraz en Tokio

El murciano se torció el tobillo en el cuarto juego del primer set ante Sebastián Báez, pero pudo continuar.

Susto de Carlos Alcaraz en TokioSusto de Carlos Alcaraz en TokioRedes

Con 2-2 en el marcador en el primer set de su debut en el ATP 500 de Tokio, Carlos Alcaraz ha estado muy cerca de la retirada.

El número 1 del mundo se torció el tobillo izquierdo en un lance del juego contra el argentino Sebastián Báez y rápidamente se echó al suelo.

Entró el médico para atender al murciano en plena pista para posteriormente llevarlo al banco y comprobar si se había producido un esguince de un grado considerable.

Carlitos, tras probarse y recibir asistencia, siguió jugando, pero manteniendo las malas sensaciones en ese tobillo.

"A veces, me duele", le decía a su equipo durante una interrupción del partido por la lluvia. A pesar de ello y con susto incluido, Alcaraz no se retiró.

Las 6 de laSexta

  1. El fiscal general pide su absolución y señala una "operación perfectamente orquestada desde el aparato de la Comunidad de Madrid"
  2. Pedro Sánchez confirma que volverá a presentarse a las elecciones de 2027: "Lo he hablado con mi familia y mi partido"
  3. Igualdad pide "disculpas" por los "fallos" de las pulseras antimaltrato, pero asegura que "el sistema funciona"
  4. Trump exige investigar el "sabotaje de la ONU" y advierte que su Servicio Secreto busca a los culpables: "Deberían ser arrestados"
  5. Drones no identificados obligan a cerrar un aeropuerto en Dinamarca por segunda vez esta semana
  6. Armas, parafernalia nazi, drogas y 100.000 euros en efectivo: esto es lo incautado al grupo ultra 'Suburbios Firm' que lideraba 'El Ratilla'