Al borde de las lágrimas: atención al tremendo susto de Carlos Alcaraz en Tokio

El murciano se torció el tobillo en el cuarto juego del primer set ante Sebastián Báez, pero pudo continuar.

Con 2-2 en el marcador en el primer set de su debut en el ATP 500 de Tokio, Carlos Alcaraz ha estado muy cerca de la retirada.

El número 1 del mundo se torció el tobillo izquierdo en un lance del juego contra el argentino Sebastián Báez y rápidamente se echó al suelo.

Entró el médico para atender al murciano en plena pista para posteriormente llevarlo al banco y comprobar si se había producido un esguince de un grado considerable.

Carlitos, tras probarse y recibir asistencia, siguió jugando, pero manteniendo las malas sensaciones en ese tobillo.

"A veces, me duele", le decía a su equipo durante una interrupción del partido por la lluvia. A pesar de ello y con susto incluido, Alcaraz no se retiró.