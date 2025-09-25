"A veces, me duele"
Al borde de las lágrimas: atención al tremendo susto de Carlos Alcaraz en Tokio
El murciano se torció el tobillo en el cuarto juego del primer set ante Sebastián Báez, pero pudo continuar.
Con 2-2 en el marcador en el primer set de su debut en el ATP 500 de Tokio, Carlos Alcaraz ha estado muy cerca de la retirada.
El número 1 del mundo se torció el tobillo izquierdo en un lance del juego contra el argentino Sebastián Báez y rápidamente se echó al suelo.
Entró el médico para atender al murciano en plena pista para posteriormente llevarlo al banco y comprobar si se había producido un esguince de un grado considerable.
Carlitos, tras probarse y recibir asistencia, siguió jugando, pero manteniendo las malas sensaciones en ese tobillo.
"A veces, me duele", le decía a su equipo durante una interrupción del partido por la lluvia. A pesar de ello y con susto incluido, Alcaraz no se retiró.
Oh no, Charly 🥺
Alcaraz pulls up mid-point, clutching at his Achilles. Receiving treatment #kinoshitajotennispic.twitter.com/xsucpqFsgC— Tennis TV (@TennisTV) September 25, 2025