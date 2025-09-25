Los cinco tenistas que pueden desafiar a Carlos Alcaraz y Sinner: ojo a la apuesta de un entrenador

Patrick Mouratoglou ha puesto cinco nombres sobre la mesa que pueden llegar a disputarle los Grand Slams a los dos mejores tenistas del mundo.

"Todo el mundo me pregunta: ¿quién podrá realmente desafiar a Carlos Alcaraz y JannikSinner en los próximos años?": así arranca un llamativo análisis de Patrick Mouratoglou publicado en su perfil de LinkedIn.

El que fuera entrenador de Grigor Dimitrov o Serena Williams considera que el hipotético integrante de ese nuevo 'Big Three' debe resaltar en todo para hacer frente al italiano y al murciano.

"Para lograrlo, un jugador necesita todo: una gran derecha, un gran revés, un gran servicio, un gran movimiento y una gran mentalidad. Es muchísimo", ha explicado.

Y sobre la mesa pone cinco nombres, destacando el de Ben Shelton: "Para mí, el mayor avance de este verano ha sido la llegada de Ben Shelton al máximo nivel. Es emocionante verlo jugar, llena estadios y, cuando juega, pasan cosas. Su saque y su derecha son increíbles, y ser zurdo le da otra ventaja. Ya tiene dos piezas clave del pack completo, pero necesita mejorar sus movimientos y convertir su revés en una auténtica arma. Si lo hace, podrá competir con Carlos y Jannik".

También tiene buenas palabras hacia FelixAuger-Aliassime: "Fue fantástico verlo de nuevo en forma en el US Open. Su saque, derecha y movimiento son fantásticos. También mejoró su revés, pero aún necesita convertirlo en una verdadera fortaleza. En el tenis actual, no se puede permitir una debilidad. Si Félix desarrolla aún más ese revés, puede estar entre los 5 mejores y competir al más alto nivel".

Sobre Joao Fonseca, la nueva joya del tenis, cree que hay que tener paciencia: "Mucha gente habla de él como la próxima gran promesa. Tiene un potencial enorme, sin debilidades reales en su juego. Ambos golpes de fondo son muy fuertes, saca bien, se mueve bien y, lo más importante, tiene muchas ganas, pero hay que tener paciencia. Todavía es joven, sigue aprendiendo y necesita escalar posiciones poco a poco antes de convertirse en una verdadera amenaza".

Holger Rune, que lleva años aspirando a estar a la cabeza del ranking, debe tener más regularidad: "Conozco bien a Holger. Tiene lo que se necesita: una derecha enorme, un revés potente, un gran saque, un movimiento increíble y muchas ganas de triunfar, pero ahora mismo le falta estabilidad y consistencia. A veces, las emociones le dominan, y eso puede costarle partidos. Si lo soluciona, estará en la cima".

Y, por último, apunta el nombre de un Jack Draper que ha ido de más a menos este año: "Jack ha progresado mucho, ganando Indian Wells y llegando a la final de Madrid. Su revés ya no es una debilidad y está muy motivado, pero su problema es su físico. Se lesiona constantemente, lo que le impide coger impulso. Si se mantiene sano, tiene las cualidades para ser un rival".