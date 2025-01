La autocrítica de Alcaraz sobre su juego en el Open de Australia: "He perdido sensaciones..."

Carlos Alcaraz disputará este domingo su partido de octavos de final del Open de Australia frente al británico Jack Draper, número 18 del ranking ATP. El murciano ha cedido un set en su partido de tercera ronda pero ha dejado puntos de mucho calibre.

Sin embargo, eso no le ha bastado a Carlitos para reconocer que está jugando bien. Alcaraz considera que aún puede exigirse un poco más y está convencido de que no puede permitirse cometer tantos errores.

El murciano ha mandado un claro mensaje de autrocrítica en rueda de prensa: "Podría jugar a mejor nivel, cometí demasiados errores en algunos tramos del encuentro y sé que tengo mucho que mejorar. Lo que ocurrió hoy no fue una desconexión mental, sino una pérdida de sensaciones tenísticas".

"Empecé a jugar mal en el tramo final del segundo set y durante el tercero no me vi nada bien. Me dije a mí mismo que tenía que recuperar sensaciones en el cuarto porque si no, se me podía complicar. Estoy muy feliz de haber ganado y seguiré trabajando para el próximo partido", concluye Carlitos.

Alcaraz ansía coronarse en Melbourne. De hacerlo se convertiría en en tenista más joven de la historia en ganar los cuatro Grand Slams. Sim embargo, para el de El Palmar todavía hay mucho trabajo por hacer en cuanto a juego se refiere.