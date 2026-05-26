El lamento de Carlos Alcaraz por su lesión: "Desde casa estoy viendo a mis rivales competir..."

El tenista murciano no está en Roland Garros y tampoco podrá participar en Wimbledon por su lesión en la muñeca derecha: "Desde casa estoy viendo...".

Roland Garros afronta su primera semana con Jannik Sinner, Novak Djokovic, Rafa Jódar y compañía y con la dolorosa ausencia de Carlos Alcaraz. El tenista murciano cayó lesionado de la muñeca en Barcelona y tendrá que esperar para volver a competir. Porque tampoco podrá hacerlo en Wimbledon.

Y este martes, en una charla del Premio Princesa de Girona CongresFest en Murcia, ha hablado sobre cómo está afrontando esa lesión y lo difícil que es para él ver a sus rivales por la televisión.

"Desde casa estoy viendo los resultados, estoy viendo a mis rivales competir, los torneos en los que yo querría estar participando y no puedo", dice el ganador de siete Grand Slams, que reconoce que es "frustrante" no poder estar en la pista.

En un encuentro con cientos de jóvenes, Carlos detalló cuál es esa motivación que le hace trabajar cada día como si fuera el primero: "En mi caso, lo que me motiva es ir cada día a la pista de tenis, o al gimnasio, con la ilusión tremenda de intentar dar lo mejor de mí para mejorar y que eso se refleje en la pista. Doy gracias a ese yo de hace 6 o 7 años por haber hecho todo lo posible cada día".

Ha madurado muchísimo e incluso ha cambiado su actitud en la pista: "Con 14 años tenía cero paciencia, quería las cosas de hoy para mañana, quería ganar siempre, pero lo bonito es el proceso".

"Yo creo que es el destino y que la vida me tendrá algo preparado para cuando vuelva, algo bonito, espero", cierra un Alcaraz que sigue trabajando para llegar a la gira de América del Norte a partir del mes de agosto.

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