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"Al año siguiente ganó el Mundial"

Destapan el enfado de Jorge Martín por recomendarle que fuera al psicólogo

Gino Borsoi, team manager del Pramac y exjefe del piloto de Aprilia, ha recordado cómo el madrileño cambió de parecer.

Jorge MartínJorge MartínGetty

En una entrevista concedida a 'Moto.it', Gino Borsoi, team manager del Pramac, ha reflexionado sobre la importancia del entrenamiento mental en los pilotos.

El actual jefe de Jack Miller y Toprak Razgatlioglu considera que se trata de un aspecto aún por explotar en MotoGP.

"He entendido que, físicamente, hoy en día todos los pilotos están preparados. La parte mental es donde vamos más atrasados", ha explicado.

"Estoy convencido de que ahí se puede encontrar una ventaja enorme: buscas la décima en la telemetría, vas al gimnasio para mejorar el rendimiento físico… pero casi nadie trabaja el rendimiento mental", ha añadido.

De hecho, Borsoi ha recordado el cara a cara que tuvo con Jorge Martín cuando este estaba en el Pramac por recomendarle que acudiera a un especialista.

"El primer año ni siquiera me escuchó; de hecho, discutimos. No quería hablar de ello bajo ningún concepto. Luego, a final de año, entendió su importancia, empezó a trabajar con un psicólogo y al año siguiente ganó el Mundial", ha recordado.

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