La apuesta de Corretja sobre el futuro de Rafa Jódar: "No tengo duda de que en breve lo veremos..."

El extenista español ha aplaudido los éxitos de la joven promesa, su carácter y mentalidad; y confía en verle pronto en los puestos más altos del ranking ATP.

Rafa Jódar es la sensación del tenis ahora mismo. Con la ausencia de Carlos Alcaraz por su lesión en la muñeca derecha, la joven promesa española es el nombre a seguir en el momento. El de Leganés está cosechando buenos resultados y ha avanzado de forma exuberante en el ranking ATP.

Por el momento, Jódar está disputando los cuartos de final del Masters 1000 de Roma, donde se enfrentará este miércoles a Luciano Darderi a las 20:30 hora española, y su nombre es el más sonado en las gradas, además del de Jannik Sinner.

Acerca del fenómeno que está causando el tenista español y su prometedor futuro se ha posicionado Álex Corretja, extenista español y analista. "Me parece espectacular lo que está haciendo Rafa Jódar", destaca el campeón de las ATP World Tour Finals de 1998.

"Un salto meteórico, con muchísima disciplina, con una mentalidad enorme, con realmente mucha humildad, pero con mucha valentía, con mucha creencia en él, con mucha fe y que está dando saltos muy rápidos, pero muy consciente", añade Corretja, aplaudiendo la forma de actuar y pensar del tenista de 19 años.

Al igual que Alcaraz y Sinner, que ya han ganado muchos torneos, Jódar cuenta con un buen porvenir, y Álex asegura que pronto estará en lo más alto del circuito. "No tengo duda de que, si todo va bien y no tiene ningún contratiempo, que esperemos que no graves lesiones, pienso que en breve lo veremos bastante arriba en el ranking", asegura.

Por último, Corretja ve con buenos ojos el futuro del resto de jóvenes tenistas españoles que también están avanzando en el ranking. "Lo de Carlos (Alcaraz) ya es una realidad muy grande y ahora mismo con Jódar está Martín Landaluce, Dani Mérida, Pablo Llamas, que también está jugando muy bien. Están saliendo muchos chicos", concluye el extenista.