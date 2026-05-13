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Masters 1000 de Roma

¿Cuándo juega Rafa Jódar contra Darderi en el Masters 1000 de Roma? Horario y dónde ver en TV

La joven promesa se medirá este miércoles ante el tenista italiano a las 20:30 hora española en la pista central de Roma. Si logra avanzar a las semifinales, podría enfrentarse a Ruud o Khachanov.

¿Cuándo juega Rafa Jódar contra Darderi en el Masters 1000 de Roma? Horario y dónde ver en TV¿Cuándo juega Rafa Jódar contra Darderi en el Masters 1000 de Roma? Horario y dónde ver en TVGetty

Rafa Jódar continúa su periplo por el Masters 1000 de Roma. El tenista español ya está en la ronda de cuartos de final, después de batir a Nuno Borges, Matteo Arnaldi y Learner Tien, sucesivamente, dando espectáculo en cada partido.

Este miércoles 13 de mayo a las 20:30 hora española, la joya española del tenis se enfrentará a Luciano Darderi, número 20 del ranking ATP, en la pista central del torneo romano.

El tenista italiano ha dado una de las sorpresas del Masters 1000 al derrotar en octavos de final a Alexander Zverev (1-6, 7-6, 6-0), número tres del mundo, en un partido favorable para el alemán. Pese a ello, Darderi, apoyado por su público, logró batir a su rival.

Por parte de Jódar, si el de Leganés consigue avanzar a las semifinales, en Roma se enfrentará al ganador del partido entre Casper Ruud y Karen Khachanov, números 25 y 15 del mundo, respectivamente.

Horario y dónde ver en TV

El partido entre Rafa Jódar y Luciano Darderi de este miércoles 13 de mayo se disputará a las 20:30 hora española. El encuentro de cuartos de final del Masters 1000 de Roma se podrá ver en directo a través de 'Movistar+'. Toda la información y actualidad sobre el tenista español se podrá seguir a través de la web de laSexta.

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