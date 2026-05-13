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"Tengo mucho por delante"

Carlos Alcaraz rehúye las críticas por su estilo de vida y rechaza ser un "esclavo del tenis"

El número dos del mundo ha asegurado sentirse presionado por la cantidad de partidos que juega al año, por los cuales no cuenta con tiempo libre, y descarta querer una "vida monótona".

Carlos Alcaraz rehúye las críticas por su estilo de vida y rechaza ser un "esclavo del tenis"Carlos Alcaraz rehúye las críticas por su estilo de vida y rechaza ser un "esclavo del tenis"Getty

Carlos Alcaraz continúa recuperándose de su lesión en la muñeca derecha. Un mes después de sufrir unas molestias en la articulación durante su encuentro contra Otto Virtanen en el Torneo Conde de Godó, el tenista español sigue enfocado en reponerse de la mejor manera para volver a las pistas cuanto antes.

Tras conocerse la noticia de su retirada del Godó y su posterior ausencia en el Mutua Madrid Open, Masters 1000 de Roma y Roland Garros, muchos han cargado contra el estilo de vida y ocio que tiene el número dos del ranking ATP.

En concreto, su afición al golf y otros deportes, además de irse de vacaciones, ha sido el motivo de la lluvia de comentarios en su contra que ha recibido durante las últimas semanas. Pese a ello, Alcaraz se ha defendido asegurando que cuenta con una larga carrera por delante y que no quiere una "vida monótona".

"Yo tengo claro que tengo mucho por delante e intento no pensar en que me quedan 12 o 15 años de carrera porque me agobio. Sé que estoy viviendo una vida de ensueño, una vida que siempre he soñado. Pero a veces me gustaría tener más momentos para mí, para hacer las cosas que haría un chaval de mi edad", ha declarado Carlos en una entrevista para 'Vanity Fair".

Además, Alcaraz ha recapitulado acerca de los últimos meses en los que se ha visto desgastado por los numerosos torneos y el poco descanso que ha tenido. "Con el tiempo, te vas dando cuenta de lo que necesitas. Ha habido momentos en los que no he parado, no he desconectado, y eso ha acabado en que no he estado jugando un buen tenis o me he lesionado", añade el murciano.

Por último, Carlos ha reiterado su idea de no mantener una "vida monótona que me convierta en un esclavo del tenis", ya que su meta es disfrutar de su trabajo y pasión.

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