La profunda reflexión de Carlos Alcaraz sobre su relación con Sinner: "Tener una amistad cercana es complicado"
El número 2 del mundo ha hablado como nunca sobre el italiano: "Luchamos por el mismo objetivo, pero no hay necesidad de odiarnos porque queremos lo mismo".
Este martes, mientras se disputa el Masters 1000 de Roma, 'Vanity Fair' ha publicado una entrevista realizada a Carlos Alcaraz antes del pasado Masters 1000 de Miami.
En la misma, entre otros aspectos, el murciano habla ampliamente sobre su relación con su mayor rival, Jannik Sinner.
En concreto, no tanto sobre cómo se llevan dentro de pista, sino sobre cuál es su relación fuera de la misma.
"Le estamos demostrando al mundo que podemos estar en la pista y dar lo mejor de nosotros, intentar hacernos el mayor daño posible mientras jugamos, intentar vencernos mutuamente y luego, fuera de la cancha, ser simplemente dos tipos que se llevan muy bien", ha explicado.
"Nos ayudamos mutuamente a dar lo mejor de nosotros", ha añadido el número 2 del mundo, que defiende mantener una relación sana.
"Luchamos por el mismo objetivo, pero no hay necesidad de odiarnos porque queremos lo mismo", señala Carlitos.
Eso sí, sana no quiere decir que sean de esos amigos que quedan asiduamente: "Cuando compites a este nivel, tener una amistad cercana es complicado".
"No se compara con las rivalidades históricas del tenis, porque ambos tenemos muchos años por delante. Ojalá sigamos enfrentándonos muchas veces, en muchas finales, y que nos repartamos los títulos más importantes", ha zanjado.